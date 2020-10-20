١ LAK إلى BTN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٣٧٧٥٠٥٤٠ النغولتروم البوتاني

1 BTN = ٢٦٤٫٨٩٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى النغولتروم البوتاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى النغولتروم البوتاني

lak
LAK
btn
BTN
١ LAK٠٫٠٠٣٧٧٥٠٥ BTN
٥ LAK٠٫٠١٨٨٧٥٣ BTN
١٠ LAK٠٫٠٣٧٧٥٠٥ BTN
٢٥ LAK٠٫٠٩٤٣٧٦٤ BTN
٥٠ LAK٠٫١٨٨٧٥٣ BTN
١٠٠ LAK٠٫٣٧٧٥٠٥ BTN
٥٠٠ LAK١٫٨٨٧٥٣ BTN
١٬٠٠٠ LAK٣٫٧٧٥٠٥ BTN
٥٬٠٠٠ LAK١٨٫٨٧٥٣ BTN
١٠٬٠٠٠ LAK٣٧٫٧٥٠٥ BTN

حوِّل النغولتروم البوتاني إلى الكيب اللاوسي

btn
BTN
lak
LAK
١ BTN٢٦٤٫٨٩٧ LAK
٥ BTN١٬٣٢٤٫٤٨ LAK
١٠ BTN٢٬٦٤٨٫٩٧ LAK
٢٥ BTN٦٬٦٢٢٫٤٢ LAK
٥٠ BTN١٣٬٢٤٤٫٨ LAK
١٠٠ BTN٢٦٬٤٨٩٫٧ LAK
٥٠٠ BTN١٣٢٬٤٤٨ LAK
١٬٠٠٠ BTN٢٦٤٬٨٩٧ LAK
٥٬٠٠٠ BTN١٬٣٢٤٬٤٨٠ LAK
١٠٬٠٠٠ BTN٢٬٦٤٨٬٩٧٠ LAK

مخطط LAK إلى BTN

1 LAK = ٠ BTN

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل النغولتروم البوتاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٨٩٥٢٠٫٠٠٣٩٧٣١
منخفض
٠٫٠٠٣٧٦١٦٠٫٠٠٣٧٦١٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٨٢٤٥٠٫٠٠٣٨٧٨٢
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
btn

BTN - النغولتروم البوتاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النغولتروم البوتاني هو سعر الصرف للزوج BTN إلى USD. رمز العملة لـ Bhutanese Ngultrums هو BTN. رمز العملة هو Nu..

More النغولتروم البوتاني info

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