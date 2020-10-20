١ LAK إلى BOB

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٣١١٤١٢٢٠ البوليفيانو البوليفي

1 BOB = ٣٬٢١١٫١٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى البوليفيانو البوليفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى البوليفيانو البوليفي

lak
LAK
bob
BOB
١ LAK٠٫٠٠٠٣١١٤١٢ BOB
٥ LAK٠٫٠٠١٥٥٧٠٦ BOB
١٠ LAK٠٫٠٠٣١١٤١٢ BOB
٢٥ LAK٠٫٠٠٧٧٨٥٣ BOB
٥٠ LAK٠٫٠١٥٥٧٠٦ BOB
١٠٠ LAK٠٫٠٣١١٤١٢ BOB
٥٠٠ LAK٠٫١٥٥٧٠٦ BOB
١٬٠٠٠ LAK٠٫٣١١٤١٢ BOB
٥٬٠٠٠ LAK١٫٥٥٧٠٦ BOB
١٠٬٠٠٠ LAK٣٫١١٤١٢ BOB

حوِّل البوليفيانو البوليفي إلى الكيب اللاوسي

bob
BOB
lak
LAK
١ BOB٣٬٢١١٫١٨ LAK
٥ BOB١٦٬٠٥٥٫٩ LAK
١٠ BOB٣٢٬١١١٫٨ LAK
٢٥ BOB٨٠٬٢٧٩٫٤ LAK
٥٠ BOB١٦٠٬٥٥٩ LAK
١٠٠ BOB٣٢١٬١١٨ LAK
٥٠٠ BOB١٬٦٠٥٬٥٩٠ LAK
١٬٠٠٠ BOB٣٬٢١١٬١٨٠ LAK
٥٬٠٠٠ BOB١٦٬٠٥٥٬٩٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ BOB٣٢٬١١١٬٨٠٠ LAK

مخطط LAK إلى BOB

1 LAK = ٠ BOB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل البوليفيانو البوليفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٢١٩٤٠٫٠٠٠٣٢٩٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٣١١٢٩٠٫٠٠٠٣١١٢٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٣١٦٤٩٠٫٠٠٠٣٢١٣٤
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
bob

BOB - البوليفيانو البوليفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفيانو البوليفي هو سعر الصرف للزوج BOB إلى USD. رمز العملة لـ Bolivian Bolivianos هو BOB. رمز العملة هو $b.

More البوليفيانو البوليفي info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings