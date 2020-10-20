١ LAK إلى BMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٤٥١٥٦٢٢٩ الدولار البرمودي

1 BMD = ٢٢٬١٤٥٫٣ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار البرمودي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٥١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار البرمودي

lak
LAK
bmd
BMD
١ LAK٠٫٠٠٠٠٤٥١٥٦٢ BMD
٥ LAK٠٫٠٠٠٢٢٥٧٨١ BMD
١٠ LAK٠٫٠٠٠٤٥١٥٦٢ BMD
٢٥ LAK٠٫٠٠١١٢٨٩١ BMD
٥٠ LAK٠٫٠٠٢٢٥٧٨١ BMD
١٠٠ LAK٠٫٠٠٤٥١٥٦٢ BMD
٥٠٠ LAK٠٫٠٢٢٥٧٨١ BMD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٤٥١٥٦٢ BMD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٢٢٥٧٨١ BMD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٤٥١٥٦٢ BMD

حوِّل الدولار البرمودي إلى الكيب اللاوسي

bmd
BMD
lak
LAK
١ BMD٢٢٬١٤٥٫٣ LAK
٥ BMD١١٠٬٧٢٧ LAK
١٠ BMD٢٢١٬٤٥٣ LAK
٢٥ BMD٥٥٣٬٦٣٣ LAK
٥٠ BMD١٬١٠٧٬٢٧٠ LAK
١٠٠ BMD٢٬٢١٤٬٥٣٠ LAK
٥٠٠ BMD١١٬٠٧٢٬٧٠٠ LAK
١٬٠٠٠ BMD٢٢٬١٤٥٬٣٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ BMD١١٠٬٧٢٧٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ BMD٢٢١٬٤٥٣٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى BMD

1 LAK = ٠ BMD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار البرمودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٦٥٧٨٠٫٠٠٠٠٤٧٦٧٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤٥٠٨١٠٫٠٠٠٠٤٥٠٨١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٥٨١٣٠٫٠٠٠٠٤٦٤٩٣
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
bmd

BMD - الدولار البرمودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البرمودي هو سعر الصرف للزوج BMD إلى USD. رمز العملة لـ Bermudian Dollars هو BMD. رمز العملة هو $.

More الدولار البرمودي info

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