١ LAK إلى BIF

١ الكيب اللاوسي =
٠٫١٢٩٨٥٥٧٠ الفرنك البوروندي
1 BIF = ٧٫٧٠٠٨٦ LAK
محوّل العملات مِن XE
١ الكيب اللاوسي =
٠٫١٢٩٨٥٥٧٠ الفرنك البوروندي
1 BIF = ٧٫٧٠٠٨٦ LAK
LAK
BIF
|١ LAK
|٠٫١٢٩٨٥٦ BIF
|٥ LAK
|٠٫٦٤٩٢٧٩ BIF
|١٠ LAK
|١٫٢٩٨٥٦ BIF
|٢٥ LAK
|٣٫٢٤٦٣٩ BIF
|٥٠ LAK
|٦٫٤٩٢٧٩ BIF
|١٠٠ LAK
|١٢٫٩٨٥٦ BIF
|٥٠٠ LAK
|٦٤٫٩٢٧٩ BIF
|١٬٠٠٠ LAK
|١٢٩٫٨٥٦ BIF
|٥٬٠٠٠ LAK
|٦٤٩٫٢٧٩ BIF
|١٠٬٠٠٠ LAK
|١٬٢٩٨٫٥٦ BIF
1 LAK = ٠ BIF
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫١٣٣٩٨
|٠٫١٣٦٤٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫١٢٩٦١
|٠٫١٢٩٦١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫١٣١٧٥
|٠٫١٣٣٤٩
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤٧٪
|٠٫٥٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.More الكيب اللاوسي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك البوروندي هو سعر الصرف للزوج BIF إلى USD. رمز العملة لـ Burundian Francs هو BIF. رمز العملة هو FBu.More الفرنك البوروندي info
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