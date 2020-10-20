١ LAK إلى BIF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫١٢٩٨٥٥٧٠ الفرنك البوروندي

1 BIF = ٧٫٧٠٠٨٦ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الفرنك البوروندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الفرنك البوروندي

lak
LAK
bif
BIF
١ LAK٠٫١٢٩٨٥٦ BIF
٥ LAK٠٫٦٤٩٢٧٩ BIF
١٠ LAK١٫٢٩٨٥٦ BIF
٢٥ LAK٣٫٢٤٦٣٩ BIF
٥٠ LAK٦٫٤٩٢٧٩ BIF
١٠٠ LAK١٢٫٩٨٥٦ BIF
٥٠٠ LAK٦٤٫٩٢٧٩ BIF
١٬٠٠٠ LAK١٢٩٫٨٥٦ BIF
٥٬٠٠٠ LAK٦٤٩٫٢٧٩ BIF
١٠٬٠٠٠ LAK١٬٢٩٨٫٥٦ BIF

حوِّل الفرنك البوروندي إلى الكيب اللاوسي

bif
BIF
lak
LAK
١ BIF٧٫٧٠٠٨٦ LAK
٥ BIF٣٨٫٥٠٤٣ LAK
١٠ BIF٧٧٫٠٠٨٦ LAK
٢٥ BIF١٩٢٫٥٢١ LAK
٥٠ BIF٣٨٥٫٠٤٣ LAK
١٠٠ BIF٧٧٠٫٠٨٦ LAK
٥٠٠ BIF٣٬٨٥٠٫٤٣ LAK
١٬٠٠٠ BIF٧٬٧٠٠٫٨٦ LAK
٥٬٠٠٠ BIF٣٨٬٥٠٤٫٣ LAK
١٠٬٠٠٠ BIF٧٧٬٠٠٨٫٦ LAK

مخطط LAK إلى BIF

1 LAK = ٠ BIF

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الفرنك البوروندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٣٣٩٨٠٫١٣٦٤٩
منخفض
٠٫١٢٩٦١٠٫١٢٩٦١
المتوسط
٠٫١٣١٧٥٠٫١٣٣٤٩
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
bif

BIF - الفرنك البوروندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك البوروندي هو سعر الصرف للزوج BIF إلى USD. رمز العملة لـ Burundian Francs هو BIF. رمز العملة هو FBu.

More الفرنك البوروندي info

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