١ LAK إلى BDT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٥٢٩٤٩٥٦٩ التاكا البنجلاديشية

1 BDT = ١٨٨٫٨٥٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى التاكا البنجلاديشية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى التاكا البنجلاديشية

lak
LAK
bdt
BDT
١ LAK٠٫٠٠٥٢٩٤٩٦ BDT
٥ LAK٠٫٠٢٦٤٧٤٨ BDT
١٠ LAK٠٫٠٥٢٩٤٩٦ BDT
٢٥ LAK٠٫١٣٢٣٧٤ BDT
٥٠ LAK٠٫٢٦٤٧٤٨ BDT
١٠٠ LAK٠٫٥٢٩٤٩٦ BDT
٥٠٠ LAK٢٫٦٤٧٤٨ BDT
١٬٠٠٠ LAK٥٫٢٩٤٩٦ BDT
٥٬٠٠٠ LAK٢٦٫٤٧٤٨ BDT
١٠٬٠٠٠ LAK٥٢٫٩٤٩٦ BDT

حوِّل التاكا البنجلاديشية إلى الكيب اللاوسي

bdt
BDT
lak
LAK
١ BDT١٨٨٫٨٥٩ LAK
٥ BDT٩٤٤٫٢٩٥ LAK
١٠ BDT١٬٨٨٨٫٥٩ LAK
٢٥ BDT٤٬٧٢١٫٤٧ LAK
٥٠ BDT٩٬٤٤٢٫٩٥ LAK
١٠٠ BDT١٨٬٨٨٥٫٩ LAK
٥٠٠ BDT٩٤٬٤٢٩٫٥ LAK
١٬٠٠٠ BDT١٨٨٬٨٥٩ LAK
٥٬٠٠٠ BDT٩٤٤٬٢٩٥ LAK
١٠٬٠٠٠ BDT١٬٨٨٨٬٥٩٠ LAK

مخطط LAK إلى BDT

1 LAK = ٠ BDT

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل التاكا البنجلاديشية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٤٦٩٨٠٫٠٠٥٥١٧٥
منخفض
٠٫٠٠٥٢٩٧٢٠٫٠٠٥٠٩٧٣
المتوسط
٠٫٠٠٥٣٨٣٢٠٫٠٠٥٣٢٠٤
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٨٦٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
bdt

BDT - التاكا البنجلاديشية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التاكا البنجلاديشية هو سعر الصرف للزوج BDT إلى USD. رمز العملة لـ Bangladeshi Takas هو BDT. رمز العملة هو ৳.

More التاكا البنجلاديشية info

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