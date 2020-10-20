١ LAK إلى BBD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٩٠٣٢٨٢٩٨ الدولار الباربادوسي أو الباجاني

1 BBD = ١١٬٠٧٠٫٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني

lak
LAK
bbd
BBD
١ LAK٠٫٠٠٠٠٩٠٣٢٨٣ BBD
٥ LAK٠٫٠٠٠٤٥١٦٤١ BBD
١٠ LAK٠٫٠٠٠٩٠٣٢٨٣ BBD
٢٥ LAK٠٫٠٠٢٢٥٨٢١ BBD
٥٠ LAK٠٫٠٠٤٥١٦٤١ BBD
١٠٠ LAK٠٫٠٠٩٠٣٢٨٣ BBD
٥٠٠ LAK٠٫٠٤٥١٦٤١ BBD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٩٠٣٢٨٣ BBD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٤٥١٦٤١ BBD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٩٠٣٢٨٣ BBD

حوِّل الدولار الباربادوسي أو الباجاني إلى الكيب اللاوسي

bbd
BBD
lak
LAK
١ BBD١١٬٠٧٠٫٧ LAK
٥ BBD٥٥٬٣٥٣٫٦ LAK
١٠ BBD١١٠٬٧٠٧ LAK
٢٥ BBD٢٧٦٬٧٦٨ LAK
٥٠ BBD٥٥٣٬٥٣٦ LAK
١٠٠ BBD١٬١٠٧٬٠٧٠ LAK
٥٠٠ BBD٥٬٥٣٥٬٣٦٠ LAK
١٬٠٠٠ BBD١١٬٠٧٠٬٧٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ BBD٥٥٬٣٥٣٬٦٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ BBD١١٠٬٧٠٧٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى BBD

1 LAK = ٠ BBD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار الباربادوسي أو الباجاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٩٣١٥٦٠٫٠٠٠٠٩٥٣٤٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٩٠١٦١٠٫٠٠٠٠٩٠١٦١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٩١٦٢٦٠٫٠٠٠٠٩٢٩٨٦
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
bbd

BBD - الدولار الباربادوسي أو الباجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباربادوسي أو الباجاني هو سعر الصرف للزوج BBD إلى USD. رمز العملة لـ Barbadian or Bajan Dollars هو BBD. رمز العملة هو $.

More الدولار الباربادوسي أو الباجاني info

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