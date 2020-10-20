١ LAK إلى AOA

١ الكيب اللاوسي =
٠٫٠٣٩٢١٣٤٣٥ الكوانزا الأنجولية
1 AOA = ٢٥٫٥٠١٥ LAK
محوّل العملات مِن XE
١ الكيب اللاوسي =
٠٫٠٣٩٢١٣٤٣٥ الكوانزا الأنجولية
1 AOA = ٢٥٫٥٠١٥ LAK
LAK
AOA
|١ LAK
|٠٫٠٣٩٢١٣٤ AOA
|٥ LAK
|٠٫١٩٦٠٦٧ AOA
|١٠ LAK
|٠٫٣٩٢١٣٤ AOA
|٢٥ LAK
|٠٫٩٨٠٣٣٦ AOA
|٥٠ LAK
|١٫٩٦٠٦٧ AOA
|١٠٠ LAK
|٣٫٩٢١٣٤ AOA
|٥٠٠ LAK
|١٩٫٦٠٦٧ AOA
|١٬٠٠٠ LAK
|٣٩٫٢١٣٤ AOA
|٥٬٠٠٠ LAK
|١٩٦٫٠٦٧ AOA
|١٠٬٠٠٠ LAK
|٣٩٢٫١٣٤ AOA
1 LAK = ٠ AOA
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٤٠١٧١
|٠٫٠٤٠٣٤٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٣٨٥٤٦
|٠٫٠٣٨٥٤٦
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٣٩٤٦٥
|٠٫٠٣٩٥٤٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٧٦٪
|٠٫٧٦٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.More الكيب اللاوسي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكوانزا الأنجولية هو سعر الصرف للزوج AOA إلى USD. رمز العملة لـ Angolan Kwanzas هو AOA. رمز العملة هو Kz.More الكوانزا الأنجولية info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings