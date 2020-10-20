١ LAK إلى AOA

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٣٩٢١٣٤٣٥ الكوانزا الأنجولية

1 AOA = ٢٥٫٥٠١٥ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الكوانزا الأنجولية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الكوانزا الأنجولية

lak
LAK
aoa
AOA
١ LAK٠٫٠٣٩٢١٣٤ AOA
٥ LAK٠٫١٩٦٠٦٧ AOA
١٠ LAK٠٫٣٩٢١٣٤ AOA
٢٥ LAK٠٫٩٨٠٣٣٦ AOA
٥٠ LAK١٫٩٦٠٦٧ AOA
١٠٠ LAK٣٫٩٢١٣٤ AOA
٥٠٠ LAK١٩٫٦٠٦٧ AOA
١٬٠٠٠ LAK٣٩٫٢١٣٤ AOA
٥٬٠٠٠ LAK١٩٦٫٠٦٧ AOA
١٠٬٠٠٠ LAK٣٩٢٫١٣٤ AOA

حوِّل الكوانزا الأنجولية إلى الكيب اللاوسي

aoa
AOA
lak
LAK
١ AOA٢٥٫٥٠١٥ LAK
٥ AOA١٢٧٫٥٠٧ LAK
١٠ AOA٢٥٥٫٠١٥ LAK
٢٥ AOA٦٣٧٫٥٣٧ LAK
٥٠ AOA١٬٢٧٥٫٠٧ LAK
١٠٠ AOA٢٬٥٥٠٫١٥ LAK
٥٠٠ AOA١٢٬٧٥٠٫٧ LAK
١٬٠٠٠ AOA٢٥٬٥٠١٫٥ LAK
٥٬٠٠٠ AOA١٢٧٬٥٠٧ LAK
١٠٬٠٠٠ AOA٢٥٥٬٠١٥ LAK

مخطط LAK إلى AOA

1 LAK = ٠ AOA

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الكوانزا الأنجولية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٠١٧١٠٫٠٤٠٣٤٢
منخفض
٠٫٠٣٨٥٤٦٠٫٠٣٨٥٤٦
المتوسط
٠٫٠٣٩٤٦٥٠٫٠٣٩٥٤٣
التقلب
٠٫٧٦٪؜٠٫٧٦٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
aoa

AOA - الكوانزا الأنجولية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكوانزا الأنجولية هو سعر الصرف للزوج AOA إلى USD. رمز العملة لـ Angolan Kwanzas هو AOA. رمز العملة هو Kz.

More الكوانزا الأنجولية info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings