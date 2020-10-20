١ LAK إلى ALL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٤١٩٦٧١٥٩ الليك الألباني

1 ALL = ٢٣٨٫٢٨٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الليك الألباني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الليك الألباني

lak
LAK
all
ALL
١ LAK٠٫٠٠٤١٩٦٧٢ ALL
٥ LAK٠٫٠٢٠٩٨٣٦ ALL
١٠ LAK٠٫٠٤١٩٦٧٢ ALL
٢٥ LAK٠٫١٠٤٩١٨ ALL
٥٠ LAK٠٫٢٠٩٨٣٦ ALL
١٠٠ LAK٠٫٤١٩٦٧٢ ALL
٥٠٠ LAK٢٫٠٩٨٣٦ ALL
١٬٠٠٠ LAK٤٫١٩٦٧٢ ALL
٥٬٠٠٠ LAK٢٠٫٩٨٣٦ ALL
١٠٬٠٠٠ LAK٤١٫٩٦٧٢ ALL

حوِّل الليك الألباني إلى الكيب اللاوسي

all
ALL
lak
LAK
١ ALL٢٣٨٫٢٨٢ LAK
٥ ALL١٬١٩١٫٤١ LAK
١٠ ALL٢٬٣٨٢٫٨٢ LAK
٢٥ ALL٥٬٩٥٧٫٠٤ LAK
٥٠ ALL١١٬٩١٤٫١ LAK
١٠٠ ALL٢٣٬٨٢٨٫٢ LAK
٥٠٠ ALL١١٩٬١٤١ LAK
١٬٠٠٠ ALL٢٣٨٬٢٨٢ LAK
٥٬٠٠٠ ALL١٬١٩١٬٤١٠ LAK
١٠٬٠٠٠ ALL٢٬٣٨٢٬٨٢٠ LAK

مخطط LAK إلى ALL

1 LAK = ٠ ALL

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الليك الألباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٣٤١٠٠٫٠٠٤٥١٠٦
منخفض
٠٫٠٠٤١٩٧٨٠٫٠٠٤١٩٧٨
المتوسط
٠٫٠٠٤٢٧٢٣٠٫٠٠٤٣٤٨٧
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٦٤٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
all

ALL - الليك الألباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليك الألباني هو سعر الصرف للزوج ALL إلى USD. رمز العملة لـ Albanian Leke هو ALL. رمز العملة هو L.

More الليك الألباني info

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