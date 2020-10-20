١ LAK إلى AFN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٣٢٠٨١٨٥٣ الأفغاني الأفغانستاني

1 AFN = ٣١١٫٧٠٣ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الأفغاني الأفغانستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الأفغاني الأفغانستاني

lak
LAK
afn
AFN
١ LAK٠٫٠٠٣٢٠٨١٩ AFN
٥ LAK٠٫٠١٦٠٤٠٩ AFN
١٠ LAK٠٫٠٣٢٠٨١٩ AFN
٢٥ LAK٠٫٠٨٠٢٠٤٦ AFN
٥٠ LAK٠٫١٦٠٤٠٩ AFN
١٠٠ LAK٠٫٣٢٠٨١٩ AFN
٥٠٠ LAK١٫٦٠٤٠٩ AFN
١٬٠٠٠ LAK٣٫٢٠٨١٩ AFN
٥٬٠٠٠ LAK١٦٫٠٤٠٩ AFN
١٠٬٠٠٠ LAK٣٢٫٠٨١٩ AFN

حوِّل الأفغاني الأفغانستاني إلى الكيب اللاوسي

afn
AFN
lak
LAK
١ AFN٣١١٫٧٠٣ LAK
٥ AFN١٬٥٥٨٫٥١ LAK
١٠ AFN٣٬١١٧٫٠٣ LAK
٢٥ AFN٧٬٧٩٢٫٥٧ LAK
٥٠ AFN١٥٬٥٨٥٫١ LAK
١٠٠ AFN٣١٬١٧٠٫٣ LAK
٥٠٠ AFN١٥٥٬٨٥١ LAK
١٬٠٠٠ AFN٣١١٬٧٠٣ LAK
٥٬٠٠٠ AFN١٬٥٥٨٬٥١٠ LAK
١٠٬٠٠٠ AFN٣٬١١٧٬٠٣٠ LAK

مخطط LAK إلى AFN

1 LAK = ٠ AFN

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الأفغاني الأفغانستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٣٠٧٤٠٫٠٠٣٤١٢١
منخفض
٠٫٠٠٣١٩٧٤٠٫٠٠٣١٩٧٤
المتوسط
٠٫٠٠٣٢٤٣٠٠٫٠٠٣٣٢٥٢
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
afn

AFN - الأفغاني الأفغانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأفغاني الأفغانستاني هو سعر الصرف للزوج AFN إلى USD. رمز العملة لـ Afghan Afghanis هو AFN. رمز العملة هو ؋.

More الأفغاني الأفغانستاني info

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