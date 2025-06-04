١ Gibraltar Pounds إلى الرينجات الماليزية
محوّل العملات
1 £
١٫٠٠ جنيه جبل طارق =
٥٫٧٢٢٩٦٩٢ الرينجت الماليزي
1 MYR = ٠٫١٧٤٧٣٤ GIP
جنيه جبل طارق إلى الرينجت الماليزي التحويل — آخر تحديث: ١٤ أغسطس ٢٠٢٥، ١٠:٥٤ UTC
مخطط GIP إلى MYR
1 GIP = ٠ MYR
إحصائيةآخر 30 يومًاآخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠
منخفض٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠
المتوسط٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠
التقلب٠٫٠٠٪٠٫٠٠٪٠٫٠٠٪
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
