抵押貸款計算器
使用 Xe 的抵押貸款利率計算器，估算您每月房屋貸款還款額，並規劃您在澳洲的房產購買。輸入房產價值、首付金額、貸款期限和利率，即可計算您的每月還款額。
使用 Xe 的抵押貸款利率計算器
選擇您的國家/地區
選擇您要購買房產的國家/地區，即可根據當地利率計算房屋貸款金額。
輸入房產值
請提供您的房產價值，以便我們計算您的貸款金額並估算您的每月還款額。
新增存款金額
請輸入您計劃支付的首付金額。這將決定您的貸款金額和每月還款額。
選擇貸款期限
選擇貸款期限，以確定您的每月還款額和累積支付的利息總額。
輸入利率
請輸入您預期獲得的預估利率。這會影響到長期支付的總利息金額。
選擇發送貨幣
選擇您想要支付的貨幣，即可即時查看您每月房屋貸款還款額的貨幣換算結果。
計入每月房屋貸款成本的支出
房產價值：這是您購買房屋所需支付的總金額。房產價值直接影響您的房屋貸款金額、每月還款額和總成本。在選擇房屋時，請考慮印花稅、市政費和保險等其他費用，以確保在預算範圍內。
訂金：購買房屋時，您需要預先支付房產總價值的一定比例，也就是訂金。較高的首付可以減少貸款金額並降低每月還款額，而較低的首付則會增加這些成本。
利率：利率是指貸款機構向您收取的貸款金額的百分比，用於支付借款費用，這會影響您的每月還款額。較低的利率會降低您的貸款總成本，而較高的利率會增加您的貸款總成本。貸款期限：貸款期限是指償還房屋貸款所需的時間。您可以選擇 10 至 30 年之間的任何貸款期限，不過有些貸款機構可能會提供長達 40 年的期限。較短的還款期限雖然每月還款額較高，但總利息支出較少。然而，較長的貸款期限會降低房屋貸款的每月還款額，但會增加總利息成本。LMI：如果您在購屋時首付低於 20%，通常需要購買貸款機構抵押貸款保險。這樣可以保護貸款方的利益，以防你無法償還貸款。貸款機構保險費通常會加到您的每月還款額中，但也可以預先支付。房屋保險：貸款機構可能會要求您購買房屋保險，以保障房屋結構免受火災、洪水、風暴或其他災害造成的損害。這項要求通常是貸款的條件之一，但您可以根據您的房產選擇不同的保障等級和費用。
抵押貸款支付公式
這個公式可以幫助你只根據貸款金額和利息計算出每月房貸還款額。它不包括印花稅、市政費或任何可能增加您每月還款總額的費用等額外成本。
請使用以下公式手動計算您的每月房貸還款額：
以下是詳細分析：
M = 每月還款額：這就是你要求解的數值。首先，請收集您的貸款詳情。這些因素將決定你每個月需要償還多少。P = 本金：
這是貸款餘額，也就是你房屋貸款尚未償還的總金額。您的貸款餘額直接影響您的每月還款額、利息成本和房屋淨值。隨著餘額減少，您將對自己的房產擁有更多所有權。r = 月利率：
房屋貸款利率是年利率，將在一年內按月支付。要計算月利率，用年利率除以一年中的月份數。例如，如果您的年利率為 5%，則表示為 0.05/12 = 0.004167。n = 還款次數：
這是您在貸款期間需要償還的總次數。要計算總金額，請將貸款期限（以年為單位）乘以 12。例如，如果您的貸款期限為 30 年，則計算方式為 30x12 = 360。這意味著在整個貸款期限內，您將總共進行 360 次還款。
常見的房屋貸款類型
房屋貸款的利率取決於其利率結構（例如固定利率貸款或浮動利率貸款）或還款方式（例如浮動還款方式（本息同還）或僅付息）。常見的房屋貸款類型包括固定利率貸款、浮動利率貸款和混合利率貸款。
房屋貸款還款類型
房屋貸款還款方式是指償還貸款的不同方法。
浮動（本金和利息）還款：浮動貸款是一種房屋貸款，您的每月還款額將包括本金和利息。該利率為浮動利率，這意味著它會隨著時間推移而變化，這會導致每月還款額波動。這種房屋貸款是為那些希望在貸款期限結束前全額償還貸款的購屋者準備的。
只付利息還款：只付利息房屋貸款要求您每月只支付利息，而貸款金額保持不變。只付息期通常持續 1 至 5 年，除非您申請另一個只付息期，否則貸款將恢復為本息貸款。
房屋貸款利息類型
這將決定貸款利率的計算方式，並影響利率在整個貸款期限內是保持不變還是波動。
固定利率貸款：在固定利率貸款中，利率在一段固定的時間內保持不變，通常為 1 至 5 年。因此，每月還款額保持穩定且可預測。當約定期限結束時，您必須選擇再融資以獲得新的固定利率協議。否則，貸款將恢復為浮動利率。
浮動利率貸款：浮動利率貸款是一種房屋貸款，其利率會隨時間變化，通常會根據澳洲儲備銀行（RBA）的現金利率而變化。這意味著您的每月還款額可能會根據利率變化而增加或減少。
混合利率貸款：混合利率貸款是固定利率貸款和浮動利率貸款的組合。貸款的一部分採用固定利率，另一部分採用浮動利率。這種貸款方式兼具浮動利率的彈性和固定利率的確定性。
購買房產時常見的初期費用
市政稅：市政稅是地方政府根據您的房產價值徵收的稅。它有助於資助垃圾收集、道路維護、公園、圖書館和其他社區服務。你可以選擇按年繳納此稅款，也可以選擇按季度或按月繳納。
房產估價費：在購買房產之前，您可能需要聘請房屋檢查員來評估房屋的狀況和價值。雖然這不是必須的，但我們建議您這樣做，以幫助您避免任何意外的維修費用，並確保房產價值準確無誤。費用可能因調查類型而異。法律和產權轉讓費用：法律費用是指支付給持牌產權轉讓律師處理購買房產法律方面的費用。這些費用通常包括房產調查、合約審查、產權過戶和資金轉移手續費。印花稅土地轉讓稅：印花稅土地轉讓稅是房產購買完成後一次性支付的款項。您需要繳納的稅款金額取決於您所在的州或地區、房產價值以及您是首次購房者、投資者還是自住業主。買家需在購屋後 30 天內付款。貸款設立費：這是貸款機構收取的一次性費用，用於支付設立貸款的成本。這通常包括處理申請、準備貸款文件和進行房產估值。
房屋貸款負擔能力指南
如果您不確定自己能負擔多少房屋貸款，貸款機構會使用家庭支出指標 (HEM) 和債務收入比 (DTI) 等工具來查看您的收入、支出和現有債務。
血紅素
家庭生活費用估算工具 (HEM) 會根據您的家庭規模和居住地等因素估算您的典型生活費用。它可以幫助貸款機構評估你的生活支出是否與你的收入相符。
貿易及工業部
債務收入比 (DTI) 將您的每月債務償還總額（包括未來的房屋貸款）與您的每月總收入進行比較，以向貸款機構展示您可以管理多少債務。
30%規則
避免房貸壓力的一個常見指導原則是遵循30%法則。它規定，你的房屋貸款還款不得超過你總收入的30%。
計算房屋貸款還款額後的下一步
估算房屋貸款還款金額後，請依照以下步驟繼續進行房產購買。第一步：比較不同來源的房屋貸款方案、利率和費用，找出最符合您需求的方案。第二步：獲得貸款預核准。這是貸款機構提供的有條件批准函，可以估算您可以藉貸的金額。第三步：開始尋找房屋。找到心儀的房子後，透過房地產經紀人提出報價，並與賣家協商達成最佳交易。第四步：一旦你的報價被接受，你就可以正式申請房屋貸款了。貸款機構會檢查你的財務狀況，並安排房產估價，以確保房屋價值足以支付抵押貸款金額。
第五步：聘請產權過戶律師。他們將負責法律審查、房產調查、合約準備，並確保房屋不存在任何法律問題。
第六步：交換合約並支付保證金。法律審核完成後，您支付訂金，交易即具有法律約束力。步驟 7：在交屋日，剩餘款項將被轉移，您的產權過戶代理人將房產登記在您的名下。
常見問題 - 澳洲 Xe 抵押貸款計算器
Xe澳洲房貸計算器是線上工具，可協助您估算在澳洲購買房產時每月房屋貸款還款。透過輸入房產價值、首付金額、貸款期限和利率，您可以快速確定預計每月還款額，並有效規劃預算。
您的每月還款額取決於幾個關鍵因素：
房產價值：您想購買的房屋的總成本。
首付：預付的現金，可以降低您的貸款總額。
貸款期限：房屋貸款的期限（例如 25 年或 30 年），這將影響您的還款額和支付的總利息。
利率：年利率，換算成月利率，會影響您的還款金額。
附加費用（可選）：您可以添加印花稅、市政費和房屋保險等費用，以便全面了解您的付款義務。
較高的首付可以減少貸款金額，從而降低每月還款額和貸款期限內的總利息。相反，如果首付比例低於 20%，則首付比例越低，還款金額可能越高，並且可能需要額外的保險，例如貸款機構抵押保險 (LMI)。
此計算器可以幫助您估算澳洲各種房屋貸款類型的還款額，包括：
傳統房屋貸款：利率具有競爭力的標準貸款，通常要求最低首付為 20%。
高比例房屋貸款：針對首付低於 20% 的購屋者提供的貸款，其中可能包含 LMI（貸款機構抵押保險）以保護貸款機構的利益。
固定利率房屋貸款：在一定期限內利率固定的貸款，提供可預測的每月還款。
浮動利率房屋貸款：利率可能隨時間變化的貸款，這可能會影響您的還款金額。
Xe抵押貸款計算器採用的標準公式為：
M = P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n – 1 ]
在哪裡：
M為每月還款額
P為本金（貸款金額）
r為月利率（年利率除以 12）。
n為還款總次數（貸款期間（年）乘以 12）。
公式清楚地表明了利率或貸款期限的變化將如何影響您的每月還款額。
考慮以下策略來減少您的還款額：
增加首付：更高的首付可以降低本金，並有助於獲得更高的利率。
選擇較長的貸款期限：延長貸款期限可以降低每月還款額，但從長遠來看，總利息可能會增加。
選擇價格較低的房產：較低的購屋價格意味著較少的貸款，從而降低您的每月支出。
將這些額外費用計入，就能讓你更清楚了解每月房屋總支出。印花稅、市政稅和房屋保險可以計入您的每月預算，以幫助您了解在澳洲擁有房屋的全部成本。
常見的指導原則是28/36法則：
28% 規則：您的房屋總成本（包括房屋貸款還款、稅金和保險）不得超過您每月總收入的 28%。
36% 法則：您的債務總額應低於您收入的 36%。
結合這些指導原則使用 XE 抵押貸款計算器，可以幫助您在預算範圍內確定合理的房價。
估算出還款金額後，請依照下列步驟操作：
比較貸款機構：研究並比較房屋貸款方案、利率和費用，找到最佳方案。
獲得預先批准：向貸款機構提交您的財務信息，以了解您可以藉多少錢。
開始找房子：利用您的預算在澳洲尋找合適的房產。
申請貸款：完成抵押貸款申請流程並提供所需文件。
完成購買：支付訂金，完成交割手續，鎖定您的新家。