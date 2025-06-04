Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
With over 30 years of experience, Xe provides simple, fast and secure international money transfers. Find out what our customers love most about using Xe to send money abroad!
Frequently asked questions about security
我們向您收集的個人資料可能包括姓名、電子郵件、電話號碼、住宅和/或營業地址以及其他聯絡資料（「聯絡方式」）、頭銜、出生日期、性別、圖像、影片或簽名。我們的隱私權聲明解釋了我們如何以及為何處理您的個人數據
使用最小權限原則，在需要知道的基礎上限制對個人資料的存取。這是為了確保只有需要存取權限才能執行工作的 Xe 人員才能這樣做。客戶服務團隊就是一個例子。
Xe 為我們的網站和行動應用程式運行混合模型。我們的生產伺服器託管在 AWS 和歐盟資料中心。
我們使用先進的加密技術為您的敏感資訊提供最高等級的安全性。我們的系統對靜態資料採用業界標準 AES-256 加密，而傳輸中的資料則透過 TLS 1.2 和 TLS1.3 進行加密。
我們的支付處理商是 1 級服務提供者。 Xe 從不處理支付卡資料。
保護您的資料對於確保您的個人資訊安全至關重要。您可以採取以下一些簡單步驟： 使用強密碼 為您的賬戶建立唯一且強的密碼，並避免對多項服務使用相同的密碼。啟用多重身份驗證 (MFA)：只要有可能，啟用 MFA，這會為您的賬戶增加一層額外的安全性。謹慎對待電子郵件 避免點擊可疑連結或下載未知寄件者的附件。注意個人資訊 請謹慎在線上分享敏感數據，並僅提供給可信任來源。透過遵循這些提示，您可以顯著降低資料外洩的風險並保護您的線上隱私。
如果您認為自己可能是詐騙的受害者，請立即與我們聯繫。保留證據：保存任何相關文件或電子郵件作為支持您的報告的證據。透過及時通報詐欺行為，您可以幫助保護自己和他人免受潛在傷害，並協助將罪犯繩之以法。
您的信任是我們的首要任務，我們致力於保護您的個人和財務資訊。有關我們安全實踐的更多詳細資訊或如果您有任何疑慮，請透過 security@xe.com 聯絡我們的安全團隊