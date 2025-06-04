比较 Resona Bank JPY 与 CAD 的汇率
考虑使用 Resona Bank 从 JPY 转账到 CAD？比较 Resona Bank 的汇率和费用，了解使用 Xe 的潜在节省空间。
Speak with a currency expert today. We can beat competitor rates.
|服务提供商
|兑换汇率
|汇款费用
|收款方到账
我们当前没有该货币的数据。
我们当前没有该货币的数据。
关于 Resona Bank
Resona Bank 成立于 2003 年，由多家历史悠久的银行重组而成，总部位于东京。Resona Bank 是 Resona 集团旗下一家重要的日本零售和商业贷款机构。该银行提供日常银行业务、抵押贷款、中小企业融资、现金管理和财富管理服务。其以客户关系为导向的模式、区域特许经营权和现代化应用程序为家庭和本地企业提供支持。
Resona Bank JPY 到 CAD 的转账速度有多快？
通过 Resona Bank 从 日本 到 加拿大 进行国际转账的到账时间会因付款方式和交易时间而异。通常情况下，国际银行转账需要 1 至 5 个工作日。银行假期和安全检查等因素也可能影响到账。请查看 Resona Bank 的截止时间，以避免延误。
Resona Bank 到 的转账费用是多少？
Resona Bank 从 JPY 到 CAD 的国际汇款费用取决于汇款金额等因素。通常，汇款金额越大，手续费越低，汇率也更优惠。请查看对比表格，比较 Resona Bank 与 Xe 的费用。
Xe 深受全球数百万用户的信赖
准备好开始了吗？
您已将 Resona Bank 的汇率与 Xe 进行了比较，现在是时候解锁您的国际汇款的最佳价值了。只需点击几下即可完成您的首次汇款——立即开始，让您的资金流向更远的地方！
常见问题
Resona Bank 提供的将 日元 (JPY) 兑换为 加拿大元 (CAD) 的汇率可能包含高于实际中间市场汇率的差额。这意味着您收到的 加拿大元 金额可能低于预期。请使用我们的对比表，查看 Resona Bank 的汇率与 Xe 和其他供应商的汇率对比情况。
Resona Bank 可能会收取固定转账费、按百分比收费或两者兼有，具体取决于您的转账方式和收款方。这些费用以及汇率会影响收款人的收款金额。我们的工具会进行细分，以便您将总费用与 Xe 等其他选项进行比较。
通过 Resona Bank 从 日元 转账到 加拿大元 通常需要 1 至 5 个工作日。具体时间取决于截止时间、节假日、目的地国家/地区以及收款银行的处理时间。Xe 为大多数转账提供当日到账服务。
Resona Bank 的国际转账可能有每日或单次限额。对于更大金额的转账，您可能还需要前往分行办理。Xe 支持更高的在线转账限额，为大额国际转账提供灵活性和便利性。
许多提供商（包括 Resona Bank）可能会根据市场情况更新其汇率。但是，这些汇率可能每天设置一次，或者调整频率低于专门的外汇服务。Xe 会实时更新汇率，让您更好地掌控何时发送。