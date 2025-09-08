比较 Moneybase Malta EUR 与 CNY 的汇率
考虑使用 Moneybase Malta 从 EUR 转账到 CNY？比较 Moneybase Malta 的汇率和费用，了解使用 Xe 的潜在节省空间。
关于 Moneybase
Moneybase 是一个支付和投资平台，由 Calamatta Cuschieri 于 2022 年在斯利马推出。它提供 IBAN 账户、银行卡、本地/SEPA 转账、多币种功能以及通过应用程序进行零售投资，将日常银行业务与消费者和自由职业者的经纪服务连接起来。
Moneybase Malta EUR 到 CNY 的转账速度有多快？
通过 Moneybase Malta 从 欧元区成员国 到 中国 进行国际转账的到账时间会因付款方式和交易时间而异。通常情况下，国际银行转账需要 1 至 5 个工作日。银行假期和安全检查等因素也可能影响到账。请查看 Moneybase 的截止时间，以避免延误。
Moneybase Malta 到 的转账费用是多少？
Moneybase Malta 从 EUR 到 CNY 的国际汇款费用取决于汇款金额等因素。通常，汇款金额越大，手续费越低，汇率也更优惠。请查看对比表格，比较 Moneybase Malta 与 Xe 的费用。
常见问题
Moneybase Malta 提供的将 欧元 (EUR) 兑换为 中国人民币 (CNY) 的汇率可能包含高于实际中间市场汇率的差额。这意味着您收到的 中国人民币 金额可能低于预期。请使用我们的对比表，查看 Moneybase Malta 的汇率与 Xe 和其他供应商的汇率对比情况。
Moneybase Malta 可能会收取固定转账费、按百分比收费或两者兼有，具体取决于您的转账方式和收款方。这些费用以及汇率会影响收款人的收款金额。我们的工具会进行细分，以便您将总费用与 Xe 等其他选项进行比较。
通过 Moneybase Malta 从 欧元 转账到 中国人民币 通常需要 1 至 5 个工作日。具体时间取决于截止时间、节假日、目的地国家/地区以及收款银行的处理时间。Xe 为大多数转账提供当日到账服务。
Moneybase Malta 的国际转账可能有每日或单次限额。对于更大金额的转账，您可能还需要前往分行办理。Xe 支持更高的在线转账限额，为大额国际转账提供灵活性和便利性。
许多提供商（包括 Moneybase Malta）可能会根据市场情况更新其汇率。但是，这些汇率可能每天设置一次，或者调整频率低于专门的外汇服务。Xe 会实时更新汇率，让您更好地掌控何时发送。