Kostnader inräknade i månatliga bostadslånekostnader

Fastighetsvärde: Detta är det totala beloppet du betalar för ett hem. Fastighetsvärdet påverkar direkt ditt bostadslånebelopp, månatliga återbetalningar och totala kostnader. När du väljer ett hem, överväga andra utgifter som stämpelskatt, rådspriser och försäkringar för att förbli inom din budget.

Deposition: När du köper ett hem måste du betala en procentandel av det totala fastighetsvärdet på förhand, annars känd som en deposition. En högre insättning minskar ditt lånebelopp och sänker månatliga återbetalningar, medan en mindre insättning ökar dessa kostnader.

Ränta: En ränta är den procentandel av lånebeloppet som långivaren kommer att debitera dig för att låna pengar, vilket påverkar dina månatliga återbetalningar. En lägre ränta minskar din totala lånekostnad, medan en högre ränta ökar den.



Lånetid: Lånetiden är den tid det tar att återbetala ditt bostadslån. Du kan välja lånevillkor var som helst mellan 10-30 år, även om vissa långivare kan erbjuda villkor upp till 40 år. En kortare löptid kommer att ha högre månatliga återbetalningar men mindre ränta totalt sett. En längre sikt sänker dock återbetalningarna av bostadslån och ökar de totala räntekostnaderna.



LMI: Långivarens hypoteksförsäkring krävs vanligtvis om din insättning är mindre än 20% när du köper ett hem. Detta skyddar långivaren om du inte kan betala tillbaka ditt lån. LMI läggs vanligtvis till dina månatliga återbetalningar, men det kan också betalas i förskott.



Byggnadsförsäkring: Långivare kan kräva att du har byggnadsförsäkring för att täcka fastighetens struktur mot skador från brand, översvämningar, stormar eller fler katastrofer. Detta krav är vanligtvis ett villkor för lånet, men du kan välja olika nivåer av täckning och kostnad baserat på din fastighet.





Hypoteksbetalningsformel

Denna formel hjälper dig att räkna ut dina månatliga återbetalningar av hypotekslån baserat endast på lånebeloppet och räntan. Det inkluderar inga extra kostnader som stämpelskatt, rådspriser, eller några avgifter som kan öka dina totala månatliga återbetalningar.

Beräkna manuellt dina månatliga hypotekslån med denna formel:





Här är uppdelningen:



M = Månatliga återbetalningar:

Det här är vad du löser för. För att komma igång, samla dina låneuppgifter. Dessa faktorer kommer att avgöra hur mycket du kommer att betala tillbaka varje månad.



P = Huvudbelopp:

Detta är lånesaldot, eller det totala beloppet som du fortfarande är skyldig på ditt bostadslån. Ditt lånebalans påverkar direkt dina månatliga återbetalningar, räntekostnader och eget kapital. Du kommer att bygga mer ägande i din fastighet när balansen minskar.



r = Månadsränta:

Bostadslåneräntan är en årlig ränta som betalas månadsvis under året. För att hitta den månatliga räntan, dela den årliga procentsatsen med antalet månader på ett år. Till exempel, om din årliga ränta är 5%, skulle det se ut som 0,05/12 = 0,004167.



n = Antal återbetalningar:

Detta är det totala antalet återbetalningar du kommer att göra under ditt låns livslängd. För att hitta det totala beloppet, multiplicera din lånetid i år med 12. Till exempel, om din lånetid är 30 år, skulle det se ut som 30x12 = 360. Detta innebär att du kommer att göra totalt 360 återbetalningar under hela din lånetid.





Vanliga typer av bostadslån

Bostadslån bestäms av deras räntestruktur, såsom fasta eller rörliga lån, eller deras återbetalningsmetod, som variabel (kapital och ränta) eller endast ränta. Vanliga bostadslånetyper inkluderar lån med fast ränta, rörlig och delad ränta.

Typer av återbetalning av bostadslån

Typer av återbetalning av bostadslån avser de olika metoderna för återbetalning av lånet.

Variabel (kapital och ränta) återbetalning: Ett rörligt lån är ett bostadslån där dina månatliga återbetalningar täcker både kapital och ränta. Denna ränta är variabel, vilket innebär att den kommer att förändras över tid, vilket kan orsaka månatliga återbetalningar att fluktuera. Detta bostadslån är avsett för köpare som vill att lånet ska återbetalas i sin helhet i slutet av löptiden.

Endast ränteåterbetalning: Bostadslån med endast ränta kräver att du bara betalar räntan varje månad, medan lånebeloppet förblir oförändrat. Den enda ränteperioden varar cirka 1 till 5 år, och lånet återgår till ett kapital- och räntelån om du inte ansöker om en annan ränteperiod.

Räntetyper för bostadslån

Så här kommer räntan att tillämpas på lånet, vilket påverkar om räntan kommer att förbli densamma eller fluktuera under hela löptiden.

Lån med fast ränta: I ett lån med fast ränta kommer räntan att förbli densamma under en viss period, vanligtvis 1 till 5 år. På grund av detta förblir månatliga återbetalningar konsekventa och förutsägbara. När den fastställda perioden är över måste du välja att refinansiera för att säkra en ny fast affär. I annat fall återgår lånet till rörlig ränta.

Lån med rörlig ränta: Ett lån med rörlig ränta är ett bostadslån där räntan förändras över tid, vanligtvis som svar på Reserve Bank of Australia (RBA) kontantränta. Detta innebär att dina månatliga återbetalningar kan öka eller minska beroende på ränteförändringar.

Lån med delad ränta: Ett lån med deladränta är en kombination av lån med fast ränta och lån med rörlig ränta. En del av lånet fastställs till en fast ränta, medan den andra delen fastställs till en rörlig ränta. Denna typ av lån erbjuder balans mellan flexibiliteten i en rörlig ränta och säkerheten för en fast ränta.





Vanliga förskottskostnader vid köp av fastighet

Rådets priser: Rådssatser är en lokal myndighetsskatt baserad på värdet på din fastighet. Det hjälper till att finansiera avfallsinsamling, vägunderhåll, parker, bibliotek och andra samhällstjänster. Du kan betala denna skatt årligen eller dela upp i kvartalsvisa eller månatliga betalningar.

Fastighetsvärderingsavgift: Innan du köper fastighet kanske du vill anställa en byggnadsinspektör för att bedöma bostadens skick och värde. Även om detta är valfritt rekommenderas det att hjälpa dig att undvika oväntade reparationskostnader och se till att fastighetsvärdet är korrekt. Avgifterna kan variera beroende på vilken typ av undersökning som genomförs.



Juridiska avgifter och förmedlingsavgifter: Juridiska avgifter avser de kostnader som betalas till en licensierad transportör för att hantera den juridiska aspekten av att köpa en fastighet. Dessa avgifter täcker vanligtvis fastighetssökningar, kontraktsgranskning, titelöverföring och hantering av överföring av medel.



Stämpelskatt på marköverföringsskatt: Stämpelskatt för marköverföring är en engångsbetalning som betalas när fastighetsköpet är slutfört. Mängden skatt du måste betala beror på din stat eller territorium, fastighetsvärdet och om du är en förstagångsköpare, investerare eller ägarägare. Köpare har inom 30 dagar efter att ha köpt bostaden att betala.



Låneetableringsavgift: Detta är en engångsavgift som debiteras av långivaren för att täcka kostnaden för att skapa ett lån. Detta omfattar vanligtvis behandling av ansökan, förberedelse av lånedokument, och genomförande av fastighetsvärderingar.