Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
With over 30 years of experience, Xe provides simple, fast and secure international money transfers. Find out what our customers love most about using Xe to send money abroad!
Frequently asked questions about security
De personuppgifter vi samlar in från dig kan omfatta ditt namn, e-postadress, telefonnummer, bostads- och/eller företagsadress och andra kontaktuppgifter (”kontaktuppgifter”), titel, födelsedatum, kön, bilder, videor eller signatur. I vårt integritetsmeddelande förklaras hur och varför vi kan behandla dina personuppgifter
Tillgång till personuppgifter är begränsad på grundval av behov att känna till, enligt principen om minsta möjliga privilegium. Detta säkerställer att endast den Xe-personal som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra sitt arbete kan göra det. Kundtjänstteamet är ett exempel.
Xe använder en hybridmodell för vår webbplats och våra mobila applikationer. Våra produktionsservrar finns på AWS och i datacenter i EU.
Vi använder avancerad krypteringsteknik som ger den högsta säkerhetsnivån för din känsliga information. Våra system använder industristandard AES-256-kryptering för data i vila medan data under överföring krypteras över TLS 1.2 och TLS1.3.
Våra betalningsförmedlare är tjänsteleverantörer på nivå 1. Xe behandlar aldrig uppgifter om betalkort.
Att skydda dina data är viktigt för att garantera säkerheten för dina personliga uppgifter. Här är några enkla åtgärder som du kan vidta: Använd starka lösenord Skapa unika, starka lösenord för dina konton och undvik att använda samma lösenord för flera tjänster. Aktivera multifaktorautentisering (MFA): När det är möjligt, aktivera multifaktorautentisering, vilket ger ett extra säkerhetslager till dina konton. Var försiktig med e-post Undvik att klicka på misstänkta länkar eller ladda ner bilagor från okända avsändare. Var försiktig med personlig information Var försiktig när du delar känslig information på nätet och lämna bara ut den till betrodda källor. Genom att följa dessa tips kan du avsevärt minska risken för dataintrång och skydda din integritet på nätet.
Kontakta oss omedelbart om du tror att du har blivit utsatt för ett bedrägeri. Spara bevisen: spara alla relevanta dokument eller e-postmeddelanden som bevis för att stödja din anmälan. Genom att anmäla bedrägerier omedelbart kan du hjälpa till att skydda dig själv och andra från eventuell skada och ställa de skyldiga inför rätta.
Ditn säkerhet är vår högsta prioritet och vi är fast beslutna att skydda din personliga och ekonomiska information. För mer information om våra säkerhetsrutiner eller om du har några frågor, vänligen kontakta vårt säkerhetsteam på security@xe.com.