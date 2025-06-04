1 VND to BND - Convert Vietnamese Dongs to Bruneian Dollars

Xe Valutacalculator

ConverterenVerzendenGrafiekenMeldingen
1

1 Vietnamese Dong =

0.000048741418 Bruneian Dollar

1 BND = 20,516.4 VND

Vietnamese Dong to Bruneian Dollar conversion Last updated Aug 29, 2025, 22:21 UTC

Looking to make large transfers?

We can beat competitor rates

Book a call

We use the mid-market rate for our Converter. This is for informational purposes only. You won’t receive this rate when sending money. Login to view send rates

Convert Vietnamese Dong to Bruneian Dollar

Rate information of VND/BND currency pair
vnd
VND
bnd
BND
1 VNDNaN BND
5 VNDNaN BND
10 VNDNaN BND
25 VNDNaN BND
50 VNDNaN BND
100 VNDNaN BND
500 VNDNaN BND
1,000 VNDNaN BND
5,000 VNDNaN BND
10,000 VNDNaN BND

Convert Bruneian Dollar to Vietnamese Dong

Rate information of BND/VND currency pair
bnd
BND
vnd
VND
1 BNDNaN VND
5 BNDNaN VND
10 BNDNaN VND
25 BNDNaN VND
50 BNDNaN VND
100 BNDNaN VND
500 BNDNaN VND
1,000 BNDNaN VND
5,000 BNDNaN VND
10,000 BNDNaN VND

VND to BND chart

VND to BND Chart

1 VND = 0 BND

1 VND to BND exchange-rate stats: high, low, average, and volatility over the last 7, 30, and 90 days.
StatistiekLast 7 DaysLast 30 DaysLast 90 Days
High0.00000.00000.0000
Low0.00000.00000.0000
Average0.00000.00000.0000
Volatility0.00%0.00%0.00%
View full chart

Currency information

Learn more about the most popular currency pairs

Beheer uw valuta's onderweg met de Xe-app

Het heeft alles wat u nodig hebt voor internationale geldtransfers: eenvoudig, veilig en lage kosten vanaf $0.
Download de app

Xe-valuta-hulpmiddelen

FX-inzichten, geavanceerde indicatoren, live nieuwsfeeds en aanpasbare dashboards

Internationale overschrijvingen

Stuur geld naar 190+ landen in 130 valuta's. Geniet van flexibele manieren om geld te verzenden en ontvangen.
Meer informatie

Tariefwaarschuwingen

Stel gratis koersmeldingen in voor elk valutapaar. Wij sturen u een melding bij uw gewenste koers.
Meer informatie

Historische wisselkoersen

Analyseer koerstrends voor elke valuta gedurende een paar dagen, weken, maanden of jaren. Ontvang een geautomatiseerde valutafeed via de Xe Currency Data API.
Meer informatie

IBAN-calculator

Zoek en valideer uw IBAN (International Bank Account Number) om er zeker van te zijn dat uw overschrijving naar de juiste bestemming wordt verzonden.
Meer informatie

E-mailupdates over valuta

Ontvang dagelijks een analyse van markten, wisselkoersen en nieuws rechtstreeks in uw inbox.
Meer informatie

Xe-valutagegevens-API

Wij bieden commerciële wisselkoersen aan meer dan 300 bedrijven wereldwijd

's Werelds meest betrouwbare bron voor valutagegevens

Onze wisselkoers-API biedt realtime, nauwkeurige en betrouwbare gegevens voor honderden valuta's. De eigen koersen van Xe worden rechtstreeks verkregen van financiële gegevensleveranciers en gerenommeerde banken.
Meer informatie 

GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Trusted by
Shopify color logo
Clearbooks color logo
Vistaprint color logo

Xe wordt vertrouwd door miljoenen mensen over de hele wereld

Xe voor bedrijven

Wereldwijde zakelijke betalingen vereenvoudigd.

Of u nu grensoverschrijdende betalingen of FX-risicomanagementoplossingen nodig hebt, wij hebben het voor u. Plan internationale overschrijvingen in 130 valuta's in 190+ landen.

Zakelijke betalingen

Geld verzenden bestemmingen

De wereld verbinden

ae

Geld sturen naar United Arab Emirates

al

Geld sturen naar Albania

am

Geld sturen naar Armenia

ar

Geld sturen naar Argentina

au

Geld sturen naar Australia

az

Geld sturen naar Azerbaijan

ba

Geld sturen naar Bosnia and Herzegovina

be

Geld sturen naar Belgium

bb

Geld sturen naar Barbados

bd

Geld sturen naar Bangladesh

bg

Geld sturen naar Bulgaria

bh

Geld sturen naar Bahrain