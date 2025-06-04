Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
Frequently asked questions about security
De Persoonsgegevens die wij van u verzamelen, kunnen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, woon- en/of bedrijfsadres en andere contactgegevens ("Contactgegevens"), titel, geboortedatum, geslacht, afbeeldingen, video's of handtekening omvatten. In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe en waarom wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken.
Toegang tot Persoonsgegevens wordt beperkt op basis van need-to-know, met behulp van het principe van minste privilege. Dit om ervoor te zorgen dat alleen die medewerkers bij Xe die toegang nodig hebben om hun werk uit te voeren, dit ook kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is het Customer Care Team.
Xe hanteert een hybride model voor onze website en mobiele applicaties. Onze productieservers worden gehost in AWS en in EU-datacenters.
We gebruiken geavanceerde encryptietechnologieën die het hoogste beveiligingsniveau bieden voor uw gevoelige informatie. Onze systemen gebruiken de industriestandaard AES-256-encryptie voor data in rust, terwijl data in transit wordt gecodeerd via TLS 1.2 en TLS1.3.
Onze betalingsverwerkers zijn Level 1 Service Providers. Xe verwerkt nooit betaalkaartgegevens.
Het beschermen van uw gegevens is essentieel om uw persoonlijke informatie veilig te houden. Hier zijn enkele eenvoudige stappen die u kunt nemen: Gebruik sterke wachtwoorden Maak unieke en sterke wachtwoorden voor uw accounts en vermijd het gebruik van hetzelfde wachtwoord voor meerdere services. Schakel multi-factor authenticatie (MFA) in: Schakel indien mogelijk MFA in, wat een extra beveiligingslaag toevoegt aan uw accounts. Wees voorzichtig met e-mails Vermijd het klikken op verdachte links of het downloaden van bijlagen van onbekende afzenders. Wees voorzichtig met persoonlijke informatie Wees voorzichtig met het delen van gevoelige gegevens online en verstrek deze alleen aan vertrouwde bronnen. Door deze tips te volgen, kunt u het risico op datalekken aanzienlijk verminderen en uw privacy online beschermen.
Neem onmiddellijk contact met ons op als u denkt dat u slachtoffer bent geworden van oplichting. Bewaar bewijs: bewaar alle relevante documenten of e-mails als bewijs om uw melding te ondersteunen. Door fraude onmiddellijk te melden, kunt u uzelf en anderen beschermen tegen mogelijke schade en helpen de daders voor de rechter te brengen.
Uw vertrouwen is onze topprioriteit en we zetten ons in om uw persoonlijke en financiële informatie te beschermen. Voor meer informatie over onze beveiligingspraktijken of als u vragen hebt, neem dan contact op met ons beveiligingsteam via security@xe.com