SWIFT/BICコード サモア
銀行に適したSWIFT/BICコードを見つけましょう。銀行名と都市で検索するか、 サモアの人気銀行から選択できます。
SWIFTコードを探す
まずは、以下の人気の銀行からお選びください。
サモアで銀行のSWIFTコードを探す必要がありますか?
サモアで国際電信送金の送受信にSWIFTやBICコードが必要ですか?当社のディレクトリを使って、あなたの銀行や特定の支店の正しいSWIFTコードを見つけてください。サモアに送金する場合でも海外送金でも、信頼できる送金のためには適切なSWIFTコードを持つことが不可欠です。
よくある質問
SWIFTコードは、BIC(銀行識別子コード)とも呼ばれ、銀行や金融機関を識別するための国際標準です。国際送金を正確かつ安全に送受信するには、 サモア の正しいSWIFTコードが必要です。
サモアの銀行名、市町村、支店で検索すると、の銀行の正しいSWIFTコードを見つけることができます。銀行取引明細を確認するか、地元の支店に連絡することもできます。
サモアの一部の銀行はすべての支店に対して単一のSWIFTコードを使用しており、他の銀行は支店固有のコードを持っています。国際送金の遅延や誤りを避けるために、銀行に確認するのが最善です。
サモアの銀行で間違ったSWIFTコードを使うと、支払いが遅れたり、拒否されたり、間違った口座に送られる可能性があります。送金前に必ず銀行でコードを二重に確認してください。
いいえ、SWIFTコードは銀行を識別し、IBAN(国際銀行口座番号)は個々の口座を識別します。サモアのすべての銀行がIBANを使用しているわけではありませんが、特にヨーロッパや中東では特定の振込に両方が必要になることがあります。
SWIFTコードの検証は以下の方法で サモア できます:
銀行でのチェック
オンラインのSWIFTディレクトリ(例えばこのもの)を検索する
口座明細のコードを探しています
免責事項
このページに記載されているSWIFTコード、銀行名、住所、その他関連情報は一般的な情報提供のみを目的としています。正確性を保つよう努めていますが、Xeは情報が完全で最新かつ誤りがないことを保証しません。詳細は予告なく変更される可能性があり、各金融機関から得られる最新のデータを反映していない場合があります。
Xeは、上場している銀行、金融機関、または仲介者の法的地位、規制上の地位、または運営の完全性についていかなる主張も行いません。私たちは、含まれるいかなる団体の正当性も支持または検証するものではなく、提供された情報の利用について責任を負いません。
この情報に基づいて行われる金融取引や意思決定は、自己責任で行われます。Xeは、データへの依存や、本サイトに掲載されている第三者との取引に起因する損失、遅延、損害について一切責任を負いません。
取引を開始する前に、関連する金融機関ですべての詳細を独自に確認することをお勧めします。
この免責事項は英語のみで提供されており、翻訳はされていません。このページの他の部分はお選びの言語で表示されるかもしれませんが、法的免責事項は正確性と意図を保つため英語のままです。