SWIFT/BICコード インドネシア

Bank MandiriBank CIMB NiagaUOB IndonesiaBank Tabungan NegaraBank DanamonBank Syariah IndonesiaMaybank IndonesiaBank Rakyat Indonesia (BRI)Citibank (Indonesia)Bank Central Asia (BCA)Bank BTPNBank of China (Indonesia)PT BANK DBS INDONESIAICBCHSBCBank Negara Indonesia (BNI)

インドネシアで銀行のSWIFTコードを探す必要がありますか?

インドネシアで国際電信送金の送受信にSWIFTやBICコードが必要ですか?当社のディレクトリを使って、あなたの銀行や特定の支店の正しいSWIFTコードを見つけてください。インドネシアに送金する場合でも海外送金でも、信頼できる送金のためには適切なSWIFTコードを持つことが不可欠です。

なぜXeを選んでインドネシアに送金を依頼したのですか?

より良い料金

私たちとあなたの銀行を比較し、節約効果を発見してください。当社の金利は 大手銀行を上回るパフォーマンスを発揮し、送金の価値を最大化します。

手数料の低減

移管を確定する前に すべての手数料を事前に 示すので、何に支払うのか正確に把握できます。手数料が安いことで、より多くの節約が可能になります。

より速い転送

ほとんどの転送は 同じ日に完了します。お金に関してはタイミングが重要であることを理解しています。

よくある質問

SWIFTコードは、BIC(銀行識別子コード)とも呼ばれ、銀行や金融機関を識別するための国際標準です。国際送金を正確かつ安全に送受信するには、 インドネシア の正しいSWIFTコードが必要です。

インドネシアの銀行名、市町村、支店で検索すると、の銀行の正しいSWIFTコードを見つけることができます。銀行取引明細を確認するか、地元の支店に連絡することもできます。

インドネシアの一部の銀行はすべての支店に対して単一のSWIFTコードを使用しており、他の銀行は支店固有のコードを持っています。国際送金の遅延や誤りを避けるために、銀行に確認するのが最善です。

インドネシアの銀行で間違ったSWIFTコードを使うと、支払いが遅れたり、拒否されたり、間違った口座に送られる可能性があります。送金前に必ず銀行でコードを二重に確認してください。

いいえ、SWIFTコードは銀行を識別し、IBAN(国際銀行口座番号)は個々の口座を識別します。インドネシアのすべての銀行がIBANを使用しているわけではありませんが、特にヨーロッパや中東では特定の振込に両方が必要になることがあります。

SWIFTコードの検証は以下の方法で インドネシア できます:

  • 銀行でのチェック

  • オンラインのSWIFTディレクトリ(例えばこのもの)を検索する

  • 口座明細のコードを探しています

免責事項

このページに記載されているSWIFTコード、銀行名、住所、その他関連情報は一般的な情報提供のみを目的としています。正確性を保つよう努めていますが、Xeは情報が完全で最新かつ誤りがないことを保証しません。詳細は予告なく変更される可能性があり、各金融機関から得られる最新のデータを反映していない場合があります。

Xeは、上場している銀行、金融機関、または仲介者の法的地位、規制上の地位、または運営の完全性についていかなる主張も行いません。私たちは、含まれるいかなる団体の正当性も支持または検証するものではなく、提供された情報の利用について責任を負いません。

この情報に基づいて行われる金融取引や意思決定は、自己責任で行われます。Xeは、データへの依存や、本サイトに掲載されている第三者との取引に起因する損失、遅延、損害について一切責任を負いません。

取引を開始する前に、関連する金融機関ですべての詳細を独自に確認することをお勧めします。

この免責事項は英語のみで提供されており、翻訳はされていません。このページの他の部分はお選びの言語で表示されるかもしれませんが、法的免責事項は正確性と意図を保つため英語のままです。