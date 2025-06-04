Banque Internationale pour le Commerce et lIndustrie de la Cote dIvoire の SWIFT コード (コートジボワール)

Banque Internationale pour le Commerce et lIndustrie de la Cote dIvoire のSWIFT/BICコードは BICICIABXXX です。ただし、Banque Internationale pour le Commerce et lIndustrie de la Cote dIvoire はサービスや支店によって異なるSWIFT/BICコードを使用する場合があります。どのコードを使用するか不明な場合は、受取人にご確認いただくか、Banque Internationale pour le Commerce et lIndustrie de la Cote dIvoire に直接お問い合わせください。