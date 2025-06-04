BAC Credomatic の SWIFT コード (コスタリカ)

BAC Credomatic 支店の正しい SWIFT コードを確認するには、いくつかの方法があります。

支店 SWIFT コード検索ツールをご利用ください。これは、支店に固有の SWIFT コードがあるか、それとも本店のコード (BSNJCRSJXXX) を使用する必要があるかを確認する最も簡単な方法です。

BAC Credomatic のオンラインバンキングプラットフォームにログインし、電信送金の手順をご確認ください。

お近くの支店にお問い合わせいただくか、BAC Credomatic カスタマーサービスまでお電話ください。

最近の銀行取引明細書または小切手帳をご確認ください。国際送金の詳細が記載されている場合があります。

支店に固有の SWIFT コードがない場合は、通常 BSNJCRSJXXX を使用できます。