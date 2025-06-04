Postal Savings Bank of China の SWIFT コード (中国)

Postal Savings Bank of China 支店の正しい SWIFT コードを確認するには、いくつかの方法があります。

支店 SWIFT コード検索ツールをご利用ください。これは、支店に固有の SWIFT コードがあるか、それとも本店のコード (PSBCCNBJXXX) を使用する必要があるかを確認する最も簡単な方法です。

Postal Savings Bank of China のオンラインバンキングプラットフォームにログインし、電信送金の手順をご確認ください。

お近くの支店にお問い合わせいただくか、Postal Savings Bank of China カスタマーサービスまでお電話ください。

最近の銀行取引明細書または小切手帳をご確認ください。国際送金の詳細が記載されている場合があります。

支店に固有の SWIFT コードがない場合は、通常 PSBCCNBJXXX を使用できます。