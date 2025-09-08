HL BANK, SINGAPOREのSWIFTコードは
HLBBSGSG XXX
銀行名
HL BANK, SINGAPORE
市
SINGAPORE
住所
7 WALLICH STREET, 29-01, GUOCO TOWER, SINGAPORE, SINGAPORE, 078884
国
SINGAPORE
SWIFTコードは定期的に検証され更新されます
総額
$0.00
HLBBSGSGXXX はいつ使用すればよいですか?
SWIFTコードは、国境を越えた送金または受取の際に、送金が正しい宛先に確実に届くようにするために使用されます。上記の住所、都市、国にあるHL BANK, SINGAPOREに送金する場合は、HLBBSGSGXXXをご利用ください。使用するSWIFTコードが受取銀行のものであることを必ずご確認ください。
HLBBSGSGXXX の分解
SWIFT/BIC コードは、世界中の特定の銀行と支店を識別するための 8 ～ 11 個の文字と数字で構成されています。
銀行コード (HLBB):これらの4文字はHL BANK, SINGAPOREを表します
国コード (SG):これらの 2 文字は、銀行の国が シンガポール であることを示しています。
場所コード (SG):この 2 文字は銀行の本店所在地を示します。
支店コード (XXX):これらの 3 桁の数字は特定の支店を指定します。「XXX」で終わる BIC コードは、銀行の本店を指します。
HL BANK, SINGAPORE
HL BANK, SINGAPORE コードの詳細
送金における問題や遅延を避けるには、正しいSWIFTコードが不可欠です。SWIFTコードを使用する前に、以下の点をご確認ください。
銀行を確認してください:銀行名が受取人の銀行と一致していることを再確認してください。
ブランチ名を確認します:支店固有の SWIFT コードを使用している場合は、この支店が受取人の支店と一致していることを確認してください。
国を確認してください:銀行は世界中に拠点を持っています。SWIFTコードが送金先の銀行の国と一致していることを確認してください。
HLBBSGSGXXX に関するよくある質問
SWIFTコードは、国際送金において世界中の銀行や金融機関を識別するために使用される固有の識別子です。SWIFTは、Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication（国際銀行間金融通信協会）の略称です。これらのコードは、送金が正しい銀行と国に確実に送金されるようにするために役立ちます。一般的なSWIFTコードは8文字または11文字で、銀行、国、所在地、そして場合によっては特定の支店に関する情報が含まれています。
必ずしもそうとは限りません。銀行によっては、すべての支店で単一のSWIFTコード（通常はXXXで終わる本店コード）を使用しているところもあります。また、支店ごとに固有のSWIFTコード（多くの場合、末尾の3文字が特定のもの）を割り当てているところもあります。受取人が支店固有のコードを提供している場合は、それを使用するのが最善です。処理の迅速化や、送金が正しい場所に早く届くことにつながります。
上記の都市と住所にあるHL BANK, SINGAPOREへの国際電信送金の送受信には、HLBBSGSGXXXをご利用ください。これは受取人の銀行と支店を識別するコードであり、特にSWIFTネットワークを介して国境を越えて送金する場合に有効です。国や支払い方法によってはSWIFTコードが不要な場合がありますので、送金を開始する前に必ず受取人または銀行にご確認ください。
SWIFT/BICコード HLBBSGSGXXX は、HL BANK, SINGAPORE への国際送金に使用されます。コードの各部分が意味する内容は以下の通りです：
HLBB – 銀行コードで、HL BANK, SINGAPORE を表します
SG – 国コードで、銀行が シンガポール に所在することを示します
SG – 場所コードで、銀行の本店を示します
XXX – 支店コードで、「XXX」と表示される場合は、本店または主要支店を指します
はい、HL BANK, SINGAPOREは複数の支店を運営している場合があります。各支店は異なる地域を担当し、異なるサービスを提供している場合があります。また、国際電信送金に関しては、異なるSWIFTコードを使用する場合もあります。送金指示をいただく際には、お客様の口座が開設されている支店を明記いただくことが重要です。
SWIFTコードを誤って入力すると、送金が遅れたり、送金先が間違っていたり、受取銀行によって拒否されたりする可能性があります。場合によっては、資金が送金者に返金され、追加料金が発生することもあります。SWIFTコードが、お客様の支店または本店の公式コードと一致していることを必ずご確認ください。ご不明な場合は、送金前にHL BANK, SINGAPOREまでお問い合わせください。
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.