免責事項

このページに記載されているSWIFTコード、銀行名、住所、その他関連情報は一般的な情報提供のみを目的としています。正確性を保つよう努めていますが、Xeは情報が完全で最新かつ誤りがないことを保証しません。詳細は予告なく変更される可能性があり、各金融機関から得られる最新のデータを反映していない場合があります。

Xeは、上場している銀行、金融機関、または仲介者の法的地位、規制上の地位、または運営の完全性についていかなる主張も行いません。私たちは、含まれるいかなる団体の正当性も支持または検証するものではなく、提供された情報の利用について責任を負いません。

この情報に基づいて行われる金融取引や意思決定は、自己責任で行われます。Xeは、データへの依存や、本サイトに掲載されている第三者との取引に起因する損失、遅延、損害について一切責任を負いません。

取引を開始する前に、関連する金融機関ですべての詳細を独自に確認することをお勧めします。この免責事項は英語のみで提供されており、翻訳はされていません。このページの他の部分はお選びの言語で表示されるかもしれませんが、法的免責事項は正確性と意図を保つため英語のままです。