Raiffeisen の CHF と GBP の為替レートを比較する

ライファイゼン銀行は、中東欧における有力な銀行グループであり、個人、法人、機関投資家向けに包括的な金融サービスを提供しています。オーストリアに本社を置くライファイゼン・バンク・インターナショナル（RBI）の子会社であり、複数の国で強固な地域的存在感を持って運営されています。顧客重視の姿勢、デジタル変革、そして持続可能なビジネスの実践で高い評価を受けています。