Nordea の SEK と AUD の為替レートを比較する

ノルデア銀行は北欧発祥の大手金融サービスグループであり、北ヨーロッパ全域での強い存在感とデジタルイノベーションへの取り組みで知られています。同行は個人・法人向け口座、融資、投資ソリューション、高度なデジタルバンキングプラットフォームなど包括的なサービスを提供しています。ノルデアは個人、小規模事業、大企業を対象に、国際取引の専門知識とカスタマイズされた金融商品で顧客を支援します。持続可能性、顧客体験、技術革新への注力により、ノルデアは複数市場で信頼されるパートナーとなっています。