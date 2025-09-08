mBank の PLN と CNY の為替レートを比較する
PLN から CNY への送金に mBank の利用を検討していますか? mBank の為替レートと手数料を比較して、Xe で節約できる金額をご確認ください。
今日、通貨エキスパートにご相談ください。 競合他社のレートを下回ることができます。
|プロバイダー
|為替レート
|送金手数料
|受取額
現在、この通貨のデータがありません。
現在、この通貨のデータがありません。
mBank S.A. (formerly BRE Bank S.A.)について
1986 年にウッチで BRE Bank として設立され、2013 年に mBank にブランド名を変更した mBank は、デジタルのパイオニアです。mBank は、モバイル ファーストのチャネルと効率的なデータ主導の運用を通じて、個人、中小企業、法人向けの銀行業務 (口座、カード、融資、貿易サービス、財務、投資プラットフォーム) を提供しています。
mBank から PLN への送金はどのくらい速いですか?
mBank による ポーランド から 中国 への国際送金の所要時間は、お支払い方法と取引のタイミングによって異なります。通常、国際銀行送金は1～5営業日かかります。銀行の休業日やセキュリティチェックなどの要因も送金に影響する場合があります。遅延を避けるため、mBank S.A. (formerly BRE Bank S.A.) の締め切り時間をご確認ください。
mBank の から への送金手数料はいくらですか?
mBank の PLN から CNY への国際送金コストは、送金額などの要因によって異なります。通常、送金額が大きいほど手数料が安くなり、為替レートも有利になります。比較表で、mBank と Xe の手数料を比較してください。
Xe 24時間365日対応のエキスパートによるグローバル送金サポート
国際送金に関してサポートが必要ですか？喜んでお手伝いいたします。今すぐご連絡いただければ、個別のサポートをご提供いたします。
Xeのオンライン送信制限の引き上げで、より多くの送金が可能に
従来の銀行よりも高いオンライン送金限度額をご用意しており、1回の送金でより多くの金額を送金できます。大口の送金を分割する必要はもうありません。よりシンプルで効率的な送金方法をお楽しみください。
何百万人のユーザーから信頼されているXe
始める準備はできましたか?
mBank の為替レートをXeと比較しました。さあ、お得な国際送金を始めましょう。最初の送金はわずか数クリックで完了。今すぐ始めて、さらにお得に送金しましょう！
よくある質問
mBank が提供する ポーランドズウォティ (PLN) から 中国人民元 (CNY) への為替レートには、実際の仲値を上回るマージンが含まれる場合があります。そのため、受け取る中国人民元 は、予想よりも少なくなる可能性があります。比較表を使用して、mBank のレートを Xe や他のプロバイダーと比較してください。
mBank は、送金方法と送金先に応じて、固定送金手数料、パーセンテージベースの手数料、またはその両方を請求する場合があります。これらの手数料は為替レートと相まって、受取人が受け取る金額に影響します。当社のツールでは手数料の内訳をご確認いただけるため、Xe などの他の送金方法と合計手数料を比較できます。
mBank を利用した ポーランドズウォティ から 中国人民元 への送金は、通常1～5営業日かかります。所要時間は、締め切り時間、祝日、送金先の国、受取銀行の処理時間によって異なります。Xe では、ほとんどの送金を即日送金いたします。
mBank では、国際送金に1日あたりまたは送金1回あたりの制限が設けられている場合があります。また、多額の金額を送金する場合は、支店にお越しいただく必要がある場合もあります。Xe はオンラインでの送金限度額を引き上げており、多額の金額を国際送金する際に柔軟性と利便性を提供します。
mBank を含む多くのプロバイダーは、市場状況に応じて為替レートを更新する場合があります。ただし、為替レートは1日に1回設定される場合や、専用FXサービスよりも頻度が低い場合があります。Xeはリアルタイムでレートを更新するため、送金のタイミングをより細かく制御できます。