Lloyds の GBP と CHF の為替レートを比較する

ロイズ銀行は1765年に設立され、英国ロンドンに本社を置いています。英国最大規模かつ最も確立された金融機関の一つとして、支店網とデジタルバンキングサービスを通じて数百万人の顧客にサービスを提供しています。個人向け銀行業務、法人向け銀行業務、商業銀行業務において確固たる地位を築いており、日常的な銀行業務、住宅ローン、貯蓄、融資、資産管理、法人向け銀行ソリューションなど、包括的な金融サービスを提供しています。ロイズ銀行は、英国を代表する金融サービスプロバイダーの一つであるロイズ・バンキング・グループの一員です。