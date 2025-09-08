Liberty BankとXeを比較する

この通貨ペアのLiberty Bankのレートはまだありませんが、Liberty Bankの見積もりをXeのリアルタイムレートと比較して、どれだけお得か確認できます。今後もデータを拡充していきますので、ぜひまたご確認ください。

従来の銀行ではなく、Xe で送金する理由は何ですか?

Better rates

より良いレート

当社は常に銀行を凌ぐ金利をご提供し、お客様に最大限の価値をご提供いたします。お客様の銀行と当社を比較して、その違いをご確認ください。

Lower fees

手数料が低い

手数料を抑えて、よりお得に送金できます。さらに、送金を確定する前にすべての手数料を常に表示しているので、お支払い金額を正確に把握できます。

Faster transfers

より高速な転送

ほとんどの送金は当日中に完了します。お客様の資金が迅速かつ確実に送金されることがいかに重要であるかを私たちは理解しています。

Send money to 190+ countries with Xe

Xeで190か国以上に送金

Xeは190カ国以上、130以上の通貨に対応しており、国際送金を簡単に行うことができます。比較表は、現在Xeが保有する銀行データに基づく主要通貨の為替レートを表示していますが、Xeは表示されているものよりもはるかに幅広い送金オプションを提供しています。ご希望の通貨が見つからない場合は、「送金」ページで利用可能なすべての通貨と送金先をご確認ください。

Transfer more with Xe's higher online send limits

Xeのオンライン送信制限の引き上げで、より多くの送金が可能に

従来の銀行よりも高いオンライン送金限度額をご用意しており、1回の送金でより多くの金額を送金できます。大口の送金を分割する必要はもうありません。よりシンプルで効率的な送金方法をお楽しみください。

Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24時間365日対応のエキスパートによるグローバル送金サポート

国際送金に関してサポートが必要ですか？喜んでお手伝いいたします。今すぐご連絡いただければ、個別のサポートをご提供いたします。

Xeでオンライン送金する方法

無料で登録する

Xeアカウントにサインインするか、無料でサインアップしてください。数分で完了します。必要なのはメールアドレスだけです。

見積もりを取得する

送金したい通貨、送金金額、送金先をお知らせください。

受信者を追加する

受取人の支払い情報を入力します（名前や住所などの詳細が必要になります）。

本人確認

一部の送金では、本人確認を行い資金を安全に保つために、身分証明書が必要となる場合があります。

見積もりを確認する

銀行口座、クレジットカード、またはデビットカードで送金を確認し、資金を入金すれば完了です。

送金を追跡する

送金状況と受取人への到着予定時刻を確認できます。ライブチャット、電話、メールによるサポートをご利用いただけます。

Liberty Bank の為替レートをXeと比較しました。さあ、お得な国際送金を始めましょう。最初の送金はわずか数クリックで完了。今すぐ始めて、さらにお得に送金しましょう！

よくある質問

Liberty Bank や Xe などの送金業者を比較することで、手数料や為替レートの差額を差し引いた後の受取人が実際に受け取る金額を把握できます。わずかなレート変動や隠れた手数料でも、実際には大きな金額になる可能性があります。当社の比較ツールでは、実際の価値を並べて表示します。

Liberty Bank は、専用の送金業者よりも不利な為替レートを提供している場合があります。多くの業者はレートに高いマークアップを設けているため、送金額に対して受け取る金額が少なくなります。

はい。Xeは複数の国で規制されており、業界標準の暗号化技術を使用してお客様のデータと資金を保護しています。Liberty Bankと同様に、Xeは厳格なコンプライアンスとセキュリティプロトコルに準拠していますが、国際送金に特化したプラットフォームを採用しています。

多くのプロバイダーは、特に高額送金の場合、オンラインでの送金限度額を制限しています。Xeはより高いオンライン送金限度額をサポートしており、取引を分割したり支店に出向いたりすることなく、より多くの資金を送金できます。

Xeは、ライブチャット、電話、メールで24時間365日体制のサポートを提供しており、国際送金のエキスパートが対応いたします。一般的な銀行のコールセンターをご利用いただく必要はありません。当社の専任サポートチームは、外国為替と国際送金を専門に扱っています。