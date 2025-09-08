Erste Bank MontenegroとXeを比較する

Xeは190カ国以上、130以上の通貨に対応しており、国際送金を簡単に行うことができます。比較表は、現在Xeが保有する銀行データに基づく主要通貨の為替レートを表示していますが、Xeは表示されているものよりもはるかに幅広い送金オプションを提供しています。ご希望の通貨が見つからない場合は、「送金」ページで利用可能なすべての通貨と送金先をご確認ください。