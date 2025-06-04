BLOM BankとXeを比較してください
国際送金で BLOM Bank とXeのどちらを選びますか?為替レートや手数料を比較して、Xeであなたの潜在的な節約を見つけましょう。
為替スペシャリストに今すぐご相談ください。 競合他社より有利なレートをご案内できます。
130以上の国に送金
Xeは国際送金を簡単にし、190か国以上と130+通貨に対応しています。比較表は現在持っている銀行データに基づく主要通貨の為替レートを示していますが、Xeは示したもの以外にもはるかに幅広い送金オプションを提供しています。必要な通貨が見つからない場合は、当社の 送金ページ を訪れて利用可能な通貨と目的地をすべてご覧ください。
Xeの高いオンライン送金限度額で送金を増やしましょう
従来の銀行よりも高いオンライン送金限度額を提供しており、1回の送金でより多くの送金が可能です。大きな金額を分割するのをやめて、よりシンプルで効率的な資金移動方法を楽しもう。
Xe 24時間35日エキスパートグローバルトランスファーサポート
国際送金のお手伝いをお探しですか?私たちはサポートするためにここにいます。個別サポートのためにぜひ今日ご連絡ください!
Xeでオンライン送金する方法
無料で登録
Xeアカウントにサインインするか、無料で登録してください。メールアドレスを入力すれば、数分で登録できます。
見積もりを取得
送金したい通貨、送金したい金額、送先をお知らせください。
受信者を追加
受取人の支払い情報を入力します（名前や住所などの詳細が必要になります）。
本人確認
送金によっては、本人であることを確認し、資金を安全に保管するために、身分証明書が必要になる場合があります。
見積もりを確認
銀行口座、クレジットカード、またはデビットカードで送金を確認し、資金を入金すれば完了です。
送金を追跡
送金のステータスと着金日を確認できます。ライブチャット、電話、メールによるサポートをご利用いただけます。
何百万人のユーザーから信頼されているXe
始める準備はできましたか?
Xeと BLOM Bankの為替レートを比較したので、国際送金の最良の価値を解き放つ時です。最初の送金は数クリックで終わります。今すぐ始めて、さらにお金を引っ張りましょう!
よくある質問
BLOM BankやXeのようなプロバイダーを比較することで、手数料や為替レートの差を差し引いた後、受取人が実際にどれだけ受け取れるかを把握できます。わずかな料金変更や隠れた手数料でも、より高い費用がかかることがあります。比較ツールは、実際の価値を並べて示します。
BLOM Bank は専用の送金業者よりも不利な為替レートを提供する場合があります。多くの提供者は料金に高いマークアップを設定しているため、送金に対して得られる金額が少なくなります。
はい。Xeは複数の国で規制されており、業界標準の暗号化技術を使ってデータと資金を保護しています。BLOM Bankと同様に、Xeも厳格なコンプライアンスとセキュリティプロトコルを遵守していますが、国際送金専用のプラットフォームを搭載しています。
多くのプロバイダーは、特に大額の場合、オンラインで送れる金額を制限しています。Xeは高いオンライン送金限度額をサポートしており、取引を分割したり支店に行ったりすることなく、より多くの資金を移動できます。
Xeはライブチャット、電話、メールで24時間365日のサポートを提供し、国際送金の専門家がいます。一般的な銀行のコールセンターを操作する必要はありません。専任のサポートチームは、特にFXや国境を越えた決済について精通しています。