Banque de Tunisie TNDとGBP為替レートを比較してください

Banque de Tunisieが提示する為替レートは、チュニジアディナール(TND)からイギリスポンド(GBP)に換算する際に、実質中間市場相利を上回るマージンを含む場合があります。つまり、予想よりも イギリスポンド が少なくなってしまう可能性があります。比較表を使って、 Banque de Tunisieの料金がXeや他のプロバイダーとどのように比較されているか確認してください。