Aedificium Romania の RON と AUD の為替レートを比較する

2000年代にブカレストで設立されたAedificium Banca pentru Locuințeは、住宅貯蓄とローンを専門としています。住宅の改修や購入のための規律ある貯蓄を促進し、ボーナス連動型契約、住宅ローン、アドバイザリー、そしてシンプルな銀行サービスを提供しています。パートナーシップとデジタルオンボーディングを通じて、長期的な住宅投資を計画する家族をサポートしています。