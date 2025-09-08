ADCB の AED と CAD の為替レートを比較する

1985年に設立されたアブダビ商業銀行（ADCB）は、アブダビに本社を置き、アラブ首長国連邦（UAE）最大級の銀行の一つです。アブダビ政府が過半数の株式を保有し、個人向けおよび法人向けの幅広いバンキングサービスを提供しています。ADCBは全国に支店網を展開し、個人と法人の両方にサービスを提供することで、アラブ首長国連邦の銀行セクターにおける主要プレーヤーとなっています。