.1964年にエジプトとアラブ諸国の合弁企業としてカイロで設立されたAAIBは、個人向け、法人向け、投資、貿易金融サービスを提供する総合銀行です。エジプト国内の支店と厳選された地域拠点を通じて、地域特有の専門知識と国境を越えたサービス提供能力を融合させ、持続可能性と資産管理への注力を強化しながら、個人および法人にサービスを提供しています。