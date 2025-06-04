Codice SWIFT di Banco Cuscatlan de El Salvador S.A in El Salvador

Il codice SWIFT principale per Banco Cuscatlan de El Salvador S.A in El Salvador è BACUSVSSXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in El Salvador ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Banco Cuscatlan de El Salvador S.A in El Salvador e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BACUSVSSXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.