Codice SWIFT di Credit Agricole Egypt in Egitto

Il codice SWIFT principale per Credit Agricole Egypt in Egitto è AGRIEGCXXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Egitto ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Credit Agricole Egypt in Egitto e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare AGRIEGCXXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.