Codice SWIFT di Banco Multiple BHD S.A in Repubblica Dominicana

Il codice SWIFT principale per Banco Multiple BHD S.A in Repubblica Dominicana è BCBHDOSDXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Repubblica Dominicana ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Banco Multiple BHD S.A in Repubblica Dominicana e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BCBHDOSDXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.