Codice SWIFT di Republic Bank (EC) in Dominica

Il codice SWIFT principale per Republic Bank (EC) in Dominica è RBNKDMDMXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Dominica ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Republic Bank (EC) in Dominica e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare RBNKDMDMXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.