Codice SWIFT di AstroBank Public Company in Cipro

Il codice SWIFT principale per AstroBank Public Company in Cipro è PIRBCY2NXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Cipro ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a AstroBank Public Company in Cipro e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare PIRBCY2NXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.