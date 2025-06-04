Codice SWIFT di BAC Credomatic in Costarica

Il codice SWIFT principale per BAC Credomatic in Costarica è BSNJCRSJXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Costarica ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a BAC Credomatic in Costarica e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BSNJCRSJXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.