Codice SWIFT di Davivienda in Colombia

Il codice SWIFT principale per Davivienda in Colombia è CAFECOBBXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Colombia ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Davivienda in Colombia e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare CAFECOBBXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.