Codice SWIFT di BEAC Cameroon in Camerun

Il codice SWIFT principale per BEAC Cameroon in Camerun è BEACCMCXXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Camerun ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a BEAC Cameroon in Camerun e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BEACCMCXXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.