Codice SWIFT di PPCB in Cambogia

Il codice SWIFT principale per PPCB in Cambogia è PPCBKHPPXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Cambogia ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a PPCB in Cambogia e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare PPCBKHPPXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.