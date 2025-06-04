Codice SWIFT di BSIC Burkina Faso in Burkina Faso

Il codice SWIFT principale per BSIC Burkina Faso in Burkina Faso è BSAHBFBFXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Burkina Faso ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a BSIC Burkina Faso in Burkina Faso e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BSAHBFBFXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.