Codice SWIFT di BIBD in Brunei Darussalam

Il codice SWIFT principale per BIBD in Brunei Darussalam è BIBDBNBBXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Brunei Darussalam ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a BIBD in Brunei Darussalam e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BIBDBNBBXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.