Codice SWIFT di Banco Votorantim in Brasile

Il codice SWIFT principale per Banco Votorantim in Brasile è BAVOBRSPXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Brasile ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Banco Votorantim in Brasile e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BAVOBRSPXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.