Codice SWIFT di FNB Botswana in Pula

Il codice SWIFT principale per FNB Botswana in Pula è FIRNBWGXXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Pula ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a FNB Botswana in Pula e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare FIRNBWGXXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.