Codice SWIFT di MCB Bonaire in Bonaire

Il codice SWIFT principale per MCB Bonaire in Bonaire è MCBKBQBNXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Bonaire ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a MCB Bonaire in Bonaire e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare MCBKBQBNXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.